Sharp Luncurkan 2 TV 4K Terbaru, Warna Lebih Kaya, Bikin Gaming & Menonton Lebih Seru

jpnn.com, JAKARTA - PT Sharp Electronics Indonesia kembali menghadirkan pilihan baru melalui Sharp 4K QLED TV JL5500I dan Sharp 4K Google TV JJ5000I.

Sharp menghadirkan kedua terbaru tersebut setelah melihat kebutuhan menonton film, mengikuti pertandingan olahraga, bermain game, hingga menikmati berbagai konten digital kini menjadi bagian dari keseharian keluarga.

Kedua produk terbaru ini hadir dengan perpaduan kualitas gambar 4K, teknologi smart TV, serta berbagai fitur yang membuat televisi tidak hanya menjadi perangkat untuk menonton, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai aktivitas di rumah.

Kehadiran JL5500I dan JJ5000I juga menjadi bagian dari upaya Sharp untuk terus menghadirkan produk yang mengikuti perkembangan kebutuhan konsumen, tanpa meninggalkan karakter Sharp dalam menghadirkan teknologi yang praktis dan mudah digunakan.

President Director PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka mengatakan membawa pengalaman dan inovasi baru merupakan bagian dari strategi jangka panjang Sharp untuk terus menghadirkan teknologi yang relevan dengan perkembangan gaya hidup konsumen.

"Televisi saat ini sudah menjadi bagian dari banyak aktivitas di rumah. Karena itu, kami ingin memberikan pilihan yang tidak hanya menawarkan kualitas gambar yang baik, tetapi juga pengalaman hiburan yang lebih lengkap bagi keluarga,” ujar Shinji Teraoka.

Sharp 4K QLED TV JL5500I, Warna Lebih Kaya untuk Film hingga Gaming

Sharp 4K QLED TV JL5500I membuat momen berkumpul bersama teman terasa semakin seru dan menyenangkan. Foto: Dokumentasi Sharp

Bagi konsumen yang mengutamakan kualitas gambar, Sharp 4K QLED TV JL5500I menawarkan pengalaman visual yang lebih kaya melalui teknologi QLED (Quantum Dot).