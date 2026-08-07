Sharp Meluncurkan AIREST, AC Split Pertama di Dunia dengan Filter MERV 14

jpnn.com, JAKARTA - PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) meluncurkan AIREST, sebuah inovasi terbaru yang memadukan fungsi air conditioner dan air purifier dalam satu perangkat.

Tidak lagi sekadar menghasilkan udara dingin, AIREST dirancang untuk membantu menghadirkan udara yang lebih bersih sekaligus memberikan kenyamanan yang selaras dengan gaya hidup modern.

Mengusung tema "When Cooling Meets Purifying", AIREST menjadi air conditioner (AC) split pertama di dunia yang dilengkapi Built-in MERV 14 Certified Filter, sebuah standar filtrasi yang umum digunakan pada bangunan dengan kebutuhan kualitas udara tinggi.

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Bagi Sharp, inovasi bukan hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi menjawab perubahan cara hidup masyarakat.

President Director PT Sharp Electronics Indonesia, Shinji Teraoka mengatakan masyarakat tidak lagi membeli AC hanya untuk membuat ruangan menjadi dingin.

Mereka menginginkan rumah yang nyaman, sehat, hemat energi, dan tetap indah dipandang.

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"Kami melihat adanya perubahan kebutuhan tersebut, sehingga Sharp menghadirkan AIREST sebagai solusi yang menggabungkan pendinginan dan pemurnian udara dalam satu produk," katanya.

Dia menambahkan inovasi ini sejalan dengan filosofi perusahaan "In Step With Your Future", di mana teknologi dikembangkan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat Indonesia yang terus berkembang.