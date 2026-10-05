Sharp Perluas Lini Audio Lewat Kehadiran Series Party Speaker

jpnn.com, JAKARTA - PT Sharp Electronics Indonesia memperluas lini audio di kategori Party Speaker melalui kehadiran Phantom Series dan Core Blast Series.

Kedua seri terbaru itu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam terhadap perangkat audio, mulai dari pengalaman hiburan premium di rumah hingga aktivitas outdoor yang membutuhkan speaker praktis dan mudah dibawa.

Head of Marketing AV NBD Product PT Sharp Electronics Indonesia Ardy mengungkapkan pihaknya menghadirkan dua karakter Party Speaker yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan yang lebih maksimal sesuai kebutuhan penggunanya.

"Phantom Series hadir untuk menghadirkan pengalaman hiburan premium dengan kualitas audio yang superior, sedangkan Core Blast Series menawarkan solusi audio portabel yang praktis bagi konsumen dengan mobilitas tinggi. Melalui diferensiasi ini, SHARP ingin memberikan pilihan yang lebih relevan bagi setiap segmen pengguna," ujar Ardy.

Phantom Series dirancang bagi konsumen yang mengutamakan pengalaman hiburan kelas premium melalui perpaduan desain futuristik, performa audio yang powerful, serta fitur hiburan yang lengkap.

Hadir dalam dua model, CBOX-PS99PMB dan CBOX-PS88PMB, Phantom Series mengusung desain unik dengan transparent body yang dipadukan dengan RGB Dynamic Lighting, menghadirkan tampilan futuristik yang menjadikan speaker sebagai pusat perhatian di setiap momen hiburan.

Dibekali output hingga 200 Watt RMS dan karakter suara khas Sharp yang balance di berbagai frekuensi, speaker ini menghasilkan vokal yang jernih, bass bertenaga, serta detail instrumen, sehingga menghadirkan pengalaman musik, karaoke, dan music jamming jauh lebih imersif.

Speaker itu dilengkapi Dual Wireless Microphone, Guitar Input, Bluetooth, USB Playback, TF Card, FM Radio, Voice Recording, serta teknologi True Wireless Stereo (TWS) yang memungkinkan dua speaker terhubung secara wireless untuk menghasilkan panggung suara yang lebih luas.