Shayne Pattynama Absen saat Persija Hadapi PSIM, Kata ‘Sabar’ Jadi Sorotan

jpnn.com - Kondisi ruang ganti Persija Jakarta menjadi sorotan menjelang laga melawan PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2026/2027.

Pelatih Shin Tae-yong tidak menyertakan Shayne Pattynama dalam skuad Persija untuk laga tandang melawan PSIM Yogyakarta.

Absennya Shayne menjadi sorotan setelah pemain tersebut mengunggah tulisan "sabar" di media sosial pribadinya.

Hingga kini, manajemen Persija belum memberikan penjelasan mengenai alasan Shayne tidak masuk skuad.

Sebelumnya, Shayne sempat menjalani latihan terpisah bersama Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon. Namun, Dony dan Kwon kini telah pulih dan masuk dalam rombongan tim untuk menghadapi PSIM.

Persija bahkan membawa empat penjaga gawang untuk pertandingan tersebut, sementara Shayne tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa.

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Persaingan di posisi bek kiri bersama Dony Tri Pamungkas dan Pratama Arhan bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi komposisi skuad. Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan absennya Shayne.

Selain itu, beredar rumor bahwa Shayne berpeluang dipinjamkan ke Arema FC bersama Mauro Zijlstra. Meski demikian, kabar tersebut masih perlu dikonfirmasi.