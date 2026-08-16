Shayne Pattynama Antusias Gabung TC Persija Jakarta, Ada Misi Penting

jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Shayne Pattynama mengaku senang bisa kembali bergabung dalam pemusatan latihan di Thailand.

Pesepak bola kelahiran 11 Agustus 1998 itu menilai agenda latihan bersama sangat penting sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Apalagi, komposisi Persija saat ini mengalami sejumlah perubahan sehingga membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan antarpemain.

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"Akan ada banyak sesi latihan dan kerja keras. Jadi, saya siap bekerja keras lagi untuk memahami sistem permainan."

"Tentu saja saya sudah mengenal pelatih dari sebelumnya. Namun, kami punya rekan-rekan tim baru, jadi harus saling mengenal dan bersiap untuk musim baru," ujar Shayne.

Skuad Persija yang mengikuti pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand, kini sudah lengkap.

Selain Shayne, Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, dan Nadeo Argawinata juga telah bergabung dan menjalani latihan terpisah pada Sabtu (15/8/2026).

Keenam pemain tersebut baru bergabung setelah menyelesaikan tugas bersama Timnas Indonesia.