Shayne Pattynama Bahagia Dipanggil Timnas Indonesia, Tapi Tak Bisa Tampil di FIFA Matchday

jpnn.com - Euforia bercampur pahit dirasakan Shayne Pattynama.

Di tengah kebahagiaannya kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia, bek Persija Jakarta itu harus menerima kenyataan belum bisa tampil pada FIFA Matchday Juni 2026 karena masih menjalani sanksi FIFA.

Shayne masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Jakarta pada 26–30 Mei 2026 sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026.

Selama lima hari, para pemain akan menjalani program pemantauan untuk kemudian diseleksi ke dalam skuad utama.

"Saya masuk training camp, jadi saya akan berada di sana dan merasa sangat senang," ujar Shayne.

Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya utuh. Pemain berusia 27 tahun itu masih harus menyelesaikan sisa hukuman dari FIFA berupa larangan bermain.

"Saya jelas tidak bisa bermain dalam pertandingan (FIFA Matchday, red) karena hukuman suspensi,” tegasnya.

Diketahui, Shayne Pattynama dijatuhi sanksi larangan bermain empat pertandingan.