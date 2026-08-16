Shayne Pattynama Belum Move On, Kegagalan Timnas Indonesia Jadi Bahan Bakar di Persija
jpnn.com - Pesepak bola Shayne Pattynama bertekad melupakan kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026.
Pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu mengaku masih belum bisa move on setelah skuad Garuda gagal melangkah ke fase gugur turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut.
Perjalanan tim asuhan John Herdman terhenti di fase grup setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura.
Hasil tersebut menjadi kegagalan kedua secara beruntun bagi Timnas Indonesia. Pada edisi 2024, skuad Garuda juga tidak mampu menembus semifinal.
Shayne mengaku pengalaman tersebut justru menjadi motivasi untuk tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya.
"Bagi saya, tentu saja mengecewakan karena kami harus gugur (Timnas di fase grup)."
"Namun, saya mendapatkan banyak menit bermain yang bagus di sana dan kami harus belajar dari situ," ujar pemain asal Lelystad itu.
Kini, Shayne Pattynama telah kembali ke klub dan bergabung dalam pemusatan latihan Persija Jakarta di Thailand.
Shayne Pattynama bertekad untuk melupakan hasil minor bersama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 saat main di Persija Jakarta
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