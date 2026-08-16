menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Shayne Pattynama Belum Move On, Kegagalan Timnas Indonesia Jadi Bahan Bakar di Persija

Shayne Pattynama Belum Move On, Kegagalan Timnas Indonesia Jadi Bahan Bakar di Persija

Shayne Pattynama Belum Move On, Kegagalan Timnas Indonesia Jadi Bahan Bakar di Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Shayne Pattynama seusai mencetak gol kemenangan pada ajang ASEAN Championship 2026 saat melawan Timor Leste di Chonburi, Thailand. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Pesepak bola Shayne Pattynama bertekad melupakan kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu mengaku masih belum bisa move on setelah skuad Garuda gagal melangkah ke fase gugur turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Perjalanan tim asuhan John Herdman terhenti di fase grup setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura.

Baca Juga:

Hasil tersebut menjadi kegagalan kedua secara beruntun bagi Timnas Indonesia. Pada edisi 2024, skuad Garuda juga tidak mampu menembus semifinal.

Shayne mengaku pengalaman tersebut justru menjadi motivasi untuk tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya.

"Bagi saya, tentu saja mengecewakan karena kami harus gugur (Timnas di fase grup)."

Baca Juga:

"Namun, saya mendapatkan banyak menit bermain yang bagus di sana dan kami harus belajar dari situ," ujar pemain asal Lelystad itu.

Kini, Shayne Pattynama telah kembali ke klub dan bergabung dalam pemusatan latihan Persija Jakarta di Thailand.

Shayne Pattynama bertekad untuk melupakan hasil minor bersama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 saat main di Persija Jakarta

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI