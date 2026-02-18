menu
Shayne Pattynama Percaya Diri, Sinergi Sponsor dan Jakmania Antar Persija Jakarta Juara

Shayne Pattynama Percaya Diri, Sinergi Sponsor dan Jakmania Antar Persija Jakarta Juara
Pemain Persija, Shayne Pattynama saat hadir bersama Allano, Maxwell Souza, dan Hafizh Rizkianur saat datang ke acara temu sapa yang digelar di Kantor Pusat Bank Jakarta, Rabu (18/2/2026). Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com - Persija Jakarta mengambil langkah besar untuk makin mendekatkan diri dengan suporter fanatiknya, The Jakmania.

Upaya tersebut diwujudkan melalui acara temu sapa yang digagas sponsor Persija, Bank Jakarta, di Kantor Cabang Suryopranoto, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Pemimpin Grup Dana & Transaksional Bank Jakarta Yuniar Tranesia Manik mengungkapkan bahwa acara tersebut digelar untuk membangun sinergi antara tim berjuluk Macan Kemayoran dan para penggemar fanatiknya.

"Bank Jakarta dan Persija telah membangun kolaborasi dalam hal dukungan pengembangan prestasi Persija sebagai klub sepak bola kebanggaan Jakarta yang berlaga di Super League."

"Sebagai sebuah sinergi, kerja sama Persija dengan Bank Jakarta dibangun untuk saling memberikan manfaat satu sama lain. Bank Jakarta berharap dapat mendukung kemajuan sepak bola serta masyarakat Jakarta,” kata Yuniar.

Sementara itu, pemain Persija Shayne Pattynama mengaku senang dapat hadir dan bertemu langsung dengan para Jakmania.

"Persija merupakan salah satu klub besar di Indonesia. Tentu saya senang bermain di sini. Merasakan bagaimana bermain disaksikan Jakmania."

"Saya sangat bersemangat untuk mempersembahkan gelar juara di akhir musim," ungkap pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu.

Pemain Persija, Shayne Pattynama sambut positif sinergi antara sponsor dengan penggemar untuk perjuangan meraih gelar juara Super League 2025/26

