jpnn.com - Full back Persija Jakarta Shayne Pattynama menegaskan dirinya dalam kondisi sehat dan bugar meski belum mendapat kesempatan bermain bersama Macan Kemayoran musim ini.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu mengaku siap tampil apabila mendapat kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong.

Shayne menyebut dirinya telah mengikuti seluruh program latihan yang diberikan tim pelatih. Karena itu, pemilik 18 caps bersama Timnas Indonesia tersebut merasa siap jika sewaktu-waktu diturunkan dalam pertandingan.

"Kondisi saya saat ini sehat dan bugar," ujar Shayne sambil menunjukkan kondisi fisiknya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas sorotan publik terhadap penampilannya saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali.

Sebelumnya, kondisi fisik eks pemain Buriram United itu sempat menjadi perbincangan warganet. Sejumlah komentar menyoroti perubahan tubuh Shayne selama minim mendapatkan kesempatan tampil di level klub.

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Namun, pemain yang pernah memperkuat Jong Utrecht itu memastikan kondisinya tetap prima dan siap kembali merumput.

Sejauh ini, Shayne belum memperoleh menit bermain dalam sembilan pertandingan Persija.