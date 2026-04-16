Sheila On 7 Siap Guncang POLIPONI Bali Pada Juli Mendatang

jpnn.com, JAKARTA - Teka-teki mengenai kehadiran Duta, Eros, dan Adam di Pulau Dewata akhirnya terjawab. Sheila On 7 dipastikan menjadi penampil utama di POLIPONI Bali pada 4 Juli 2026, bertempat di Bali United Training Center, Gianyar.

Kehadiran band legendaris asal Yogyakarta itu bukan sekadar pemuas rindu, melainkan bagian dari misi besar Letralive untuk mendefinisikan ulang standar "konser yang baik dan benar" di Indonesia.

Mengusung semangat “Si Paling Konser”, POLIPONI hadir bukan hanya untuk menjual deretan nama besar (line-up).

Event dirancang sebagai sebuah pengalaman utuh—mulai dari kemudahan akses masuk, kenyamanan di dalam venue, hingga kualitas audio visual yang megah.

"POLIPONI adalah langkah awal kami untuk menghadirkan konser yang tidak hanya kuat dari sisi line-up, tetapi juga matang dalam eksekusi dan relevan dengan audiens masa kini,” ujar Direktur Operasional Letralive, Radita Kus Hartono, Kamis (16/4).

Nama PALING selain sebagai identitas komunikasi, ia merupakan akronim dari Panggung Keliling, mencerminkan ambisi POLIPONI menyambangi berbagai kota di Indonesia secara berkelanjutan.

Kepercayaan diri POLIPONI dalam memberikan kenyamanan maksimal berakar pada kolaborasi dua kekuatan besar di balik Letralive yaitu;

Thunder Production veteran—vendor produksi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di skala internasional.