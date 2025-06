Shell Advance City Scooter Diklaim Bikin Tarikan Motor Lebih Halus

jpnn.com, JAKARTA - Shell Indonesia meluncurkan produk pelumas terbaru, Shell Advance City Scooter berbahan full synthetic.

Shell menyebut oli Shell Advance City Scooter dikembangkan khusus untuk motor jenis skutik.

Pelumas anyar yang dibuat menggunakan proses teknologi PurePlus itu diklaim mampu meningkatkan tarikan mesin lebih halus.

Tidak itu saja, Shell Advance City Scooter juga mampu menahan hawa panas dan keausan.

Oleh karena itu, penggunaan oli Shell Advance City Scooter sangat cocok untuk motor harian.

Managing Director Lubricants Shell Indonesia Adri Pratiwa mengatakan Shell telah melakukan pengetesan produk di kondisi jalan stop and go sebanyak 354 kali per hari.

Baca Juga: Shell Silk Alkane untuk Produsen Industri Kecantikan dan Perawatan Pribadi

Hasilnya, kondisi jantung mekanis tetap aman karena terbebas dari panas.

"Lalu, saat kendaraan melintasi jalan perkotaan, tim Shell mengujinya selama dua bulan dengan menempuh jarak 150 kilometer setiap harinya," kata Adri.