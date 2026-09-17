Shell Yakin Industri Pelumas Tak Akan Hilang di Era Kendaraan Listrik, Ini Alasannya

jpnn.com, BEKASI - Perkembangan kendaraan listrik atau elektrik vehicle saat ini tengah meningkat pesat di pasar Tanah Air.

Tentu hal ini mengubah sejumlah industri pendukung seperti pelumas harus melakukan strategi jitu untuk bisa tetap eksis di dunia otomotif.

Shell Indonesia salah satu pabrikan pelumas yang sudah menyiapkan strategi baru guna menghadapi era elektrifikasi.

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Executive Vice President of Global Lubricants Shell Jason Wong mengakui bahwa permintaan mobil listrik di sejumlah negara termasuk Indonesia terus mengalami peningkatan.

Menurut dia, jumlah mobil listrik bahkan terus bertambah.

Dia melihat di Tiongkok, angka mobil listrik sudah mencapai sekitar 50%, lebih dari separuh kendaraan penumpang baru di sana sudah mengadopsi elektrifikasi.

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Meski begitu, Jason Wong tetap optimistis bisnis pelumas memiliki prospek yang baik di tengah meningkatnya adopsi EV.

Pasalnya, tidak hanya mobil listrik yang beredar di Indonesia, tetapi juga kendaraan dengan mayoritas menggunakan mesin pembakaran internal atau ICE.