JPNN.com » Entertainment » Musik » Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi

Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi

Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi
Drummer cilik dari Papua, Shelyn Adlyani Hendroharto. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Bakat muda kembali mencuri perhatian dari Papua. Shelyn Adlyani Hendroharto, drummer cilik kelahiran 5 Maret 2018, mulai menunjukkan kiprah menjanjikan di dunia musik sejak usia sangat belia.

Siswi kelas 2 di SD IT Qurrota A’yun Abepura, Jayapura, ini dikenal aktif mengembangkan minatnya di bidang seni.

Di tengah kesibukan sekolah, Shelyn rutin mengasah kemampuan bermusiknya melalui berbagai kelas formal.

Untuk pendalaman teknik, Shelyn tercatat belajar drum di DW Music Course Jayapura di bawah bimbingan Denisa Budi Irawan.

Dia juga memperluas kemampuan bermusik di Cadenza Music Course Jayapura dengan mempelajari keyboard dan gitar.

Jadwal latihan putri pasangan Agus Hendroharto dan Sherly Septiani, itu cukup padat, minimal tiga kali dalam sepekan setelah pulang sekolah.

Meski masih sangat muda, Shelyn sudah memiliki mimpi besar di dunia musik.

“Aku ingin bisa main banyak alat musik supaya bisa menghibur teman-teman dan guru di sekolah,” ujar Shelyn, dalam keterangannya, Selasa (17/2).

