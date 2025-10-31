Shenina Cinnamon Hamil Anak Pertama, Angga Yunanda: Sudah Lama Menanti

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan selebritas Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon.

Pasalnya, Shenina Cinnamon tengah mengandung calon anak pertamanya dengan Angga Yunanda.

Angga Yunanda tak menampik rasa bahagia yang tengah dirasakannya. Dia mengakui bahwa momen ini telah lama dinantikannya.

"Ya, pastinya senang banget dan kami sudah lama banget juga menantikannya. Dan ini senang banget bisa akhirnya menantikan buah hati kami," ujar Angga Yunanda di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Meski tak menjelaskan dengan detail mengenai usia kandungan sang istri, tetapi aktor 25 tahun tersebut menyebut bahwa kehamilan Shenina Cinnamon telah memasuki trimester pertengahan.

"Sudah di pertengahan," kata Angga Yunanda.

Baca Juga: Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Umumkan Kabar Bahagia

Pemain film Dopamin itu pun berdoa agar sang istri dan calon buah hati mereka selalu dalam kondisi sehat.

Angga Yunanda juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.