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Shenina Cinnamon Sedang Hamil Besar, Angga Yunanda Bilang Begini

Shenina Cinnamon Sedang Hamil Besar, Angga Yunanda Bilang Begini
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Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Instagram/angga

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Angga Yunanda tengah menantikan kelahiran anak pertamanya dengan sang istri, Shenina Cinnamon.

Meski belum berbicara banyak perihal tersebut, pemain film Dua Garis Biru itu mengungkapkan bahwa dirinya juga masih menantikan momen kelahiran sang buah hati.

Angga Yunanda lantas memohon doa untuk persalinan istrinya nanti.

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"Masih menunggu. Semoga, doakan secepatnya bisa lahir. Terima kasih," ujar Angga Yunanda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/7).

Pria 26 tahun itu mengatakan saat ini usia kandungan sang istri sudah memasuki trimester akhir. Dia pun tengah bersiap menyambut fase baru dalam hidupnya sebagai seorang ayah.

"Sudah, sudah masuk, sudah 8 bulan, jalan masuk 9 bulan," kata Angga Yunanda.

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Sebagai informasi, Shenina Cinnamon tengah mengandung calon anak pertamanya dengan Angga Yunanda.

Adapun calon anak pertama pasangan selebritas itu diprediksi laki-laki.

Aktor Angga Yunanda tengah menantikan kelahiran anak pertamanya dengan sang istri, Shenina Cinnamon.

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