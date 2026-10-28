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Sherina Munaf: Ini Bisa Menjadi Momen Reflektif dalam Melihat Dinamika Keluarga Sendiri

Sherina Munaf: Ini Bisa Menjadi Momen Reflektif dalam Melihat Dinamika Keluarga Sendiri
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Poster film Filosofi Teras yang dibintangi oleh Sherina Munaf. Foto: Dok. MD Pictures

jpnn.com, JAKARTA - MD Pictures akhirnya merilis official poster film terbaru Filosofi Teras di MD Place Tower Jakarta Selasa (27/10).

Film drama keluarga yang menyoroti lika-liku generasi sandwich itu siap menemani akhir tahun para penonton layar lebar mulai 24 Desember 2026.

Bersamaan dengan perilisan poster Filosofi Teras terbaru, MD juga memperkenalkan salah satu OST Filosofi Teras berjudul Garis Hidup karya Jerrico Escondore yang dibawakan oleh Kaneishia Yusuf dan Abeliano.

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Sherina Munaf yang berperan sebagai pemeran utama dalam Filosofi Teras menyampaikan bahwa film ini bisa menjadi sarana refleksi untuk melihat kembali dinamika keluarga masing-masing.

“Karena film ini banyak mengenai keluarga, mungkin ini bisa menjadi momen reflektif dalam melihat dinamika keluarga sendiri, bahwa tidak sehitam putih itu, masing-masing anggota memiliki perjalanan, dan untuk mencapai ketenangan itu juga butuh proses,” ungkap Sherina Munaf.

Filosofi Teras bercerita tentang hidup Nea (Sherina Munaf), seorang anak tengah yang menanggung ekonomi keluarganya sejak ayahnya meninggal.

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Mimpi-mimpi yang awalnya tampak sudah dekat seperti menikahi pujaan hatinya, tiba-tiba hancur berantakan setelah sepupunya datang menagih rumah keluarganya yang dijadikan jaminan oleh sang ayah.

Terimpit utang warisan senilai ratusan juta, dipandang sinis oleh kakak yang bolak-balik gagal berbisnis, serta harus menanggung biaya kuliah adiknya; Nea berada di ambang batas kewarasannya.

MD Pictures akhirnya merilis official poster film terbaru Filosofi Teras di MD Place Tower Jakarta Selasa (27/10/2026).

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