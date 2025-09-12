menu
Sherina Munaf Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kucing Uya Kuya

Penyanyi Sherina Munaf. Foto: Instagram/sherinasinna

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus aktris Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya.

Seperti diketahui, Sherina Munaf aktif membagikan kabar soal pencarian dan penyelamatan kucing milik Uya Kuya setelah peristiwa penjarahan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan mengungkapkan, Sherina Munaf telah hadir memenuhi panggilan penyidik.

Saat ini, keponakan Fariz RM itu tengah memberikan keterangan kepada penyidik.

"Iya (Sherina lagi diperiksa). Diambil keterangan," ujar Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi awak media, Jumat (12/9).

Sherina Munaf tak datang sendirian. Dicky mengatakan, wanita 35 tahun tersebut didampingi oleh tim kuasa hukum.

"(Sherina datang) Sebelum (salat) jumatan," ucap Dicky.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Timur bakal menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap penyanyi Sherina Munaf untuk klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya.

