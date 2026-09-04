Sherina Munaf Ungkap Kesulitan Padamkan Karhutla di Kalimantan

jpnn.com, KALIMANTAN TENGAH - Penyanyi Sherina Munaf turun tangan membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut dilakukannya bersama Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Dia datang ke Universitas Palangka Raya untuk bertemu dengan rektor, dosen, serta mahasiswa yang telah berhari-hari hingga berminggu-minggu terlibat dalam upaya pemadaman api.

Tidak hanya memberikan dukungan, tim BOSF juga membawa bantuan logistik untuk para pejuang di lapangan. Bantuan tersebut berupa oksigen, masker, vitamin, dan sejumlah keperluan lainnya.

Setelah berdiskusi dengan pihak kampus, Sherina Munaf kemudian menuju area di dekat gedung Fakultas MIPA Universitas Palangka Raya. Kawasan hutan yang terbakar berada sekitar 200 meter dari gedung.

Di lokasi, dia bertemu dengan mahasiswa yang sebelumnya telah bekerja untuk memadamkan api. Pemilik album Gemini itu langsung ikut membantu proses pemadaman tersebut.

Sherina mengaku kondisi di lapangan cukup menantang. Banyak batang kayu berada di atas lahan gambut yang masih sangat panas sehingga setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati.

“Being here, aku merasakan sendiri betapa susahnya memadamkan api. Gambut itu sangat mudah terbakar, kemudian yang kami padamin nyala lagi. Kami ke kanan padamin yang kanan, yang kiri nyala lagi gitu,” ungkap Sherina Munaf melalui akun miliknya di Instagram..