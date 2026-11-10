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Sherly Audina Apresiasi Kapolri Suyudi dalam Melindungi Masyarakat

Sherly Audina Apresiasi Kapolri Suyudi dalam Melindungi Masyarakat
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Direktur Daun Teduh, Sherly Audina Catherine bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Prof. R. Narendra Jatna. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Daun Teduh Sherly Audina Catherine, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga keamanan negara, melindungi hak masyarakat, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.

Sherly menilai, keberanian seorang pemimpin dalam mengungkap dugaan pelanggaran, termasuk yang melibatkan pihak internal institusinya sendiri, merupakan bentuk tanggung jawab besar.

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Terlebih, persoalan penyadapan ilegal berkaitan dengan perlindungan privasi, keamanan informasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Menurut saya, seorang pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang. Mereka yang berani melindungi masyarakat, menjaga hak-hak warga negara, melindungi Presiden dari berbagai ancaman, serta menegakkan hukum secara adil juga layak mendapatkan apresiasi. Apa yang dilakukan Kapolri dalam merespons persoalan ini patut menjadi perhatian," ujar Sherly.

Dia secara khusus mengapresiasi keputusan Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal tersebut. Menurutnya, proses pengusutan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan objektif, termasuk apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum di lingkungan kepolisian.

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Sherly juga menilai setiap indikasi pelanggaran yang berpotensi mengancam keamanan negara, termasuk dugaan tindakan makar, perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dan menjaga ketertiban negara.

Direktur Daun Teduh Sherly Audina Catherine mengapresiasi Kapolri Suyudi dalam melindungi masyarakat.

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