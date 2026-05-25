Shihlin Taiwan Street Snacks Ekspansi Bisnis ke Pasar Ritel

jpnn.com, JAKARTA - Shihlin Taiwan Street Snacks, brand legendaris yang dikenal dengan jajanan khas Taiwan yang autentik, resmi melakukan ekspansi bisnis di industri snack ritel.

Marketing Manager Shihlin Indonesia Bella Tjandra mengatakan ekspansi tersebut dilakukan dengan meluncurkan produk terbaru mereka, Crunchy Chicken Skin, Senin (25/4/2026).

Bella menjelaskan peluncuran itu mencakup lebih dari 100 outlet di wilayah Jabodetabek, dengan rencana ekspansi segera ke wilayah Bandung dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Menurut Bella, produk inovatif ini hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen akan cemilan berkualitas yang praktis dinikmati kapan saja dan di mana saja serta yang menginginkan kelezatan khas Shihlin dalam format kemasan yang praktis dan mudah dibawa (on-the-go).

“Produk ini dirancang untuk menghidupkan suasana di setiap momen, mulai dari teman istirahat di kampus, camilan di perjalanan atau di kantor sesuai kampanye CRUNCH, ANYTIME," kata Bella, Senin.

Bella menambahkan produk terbaru ini diluncurkan setelah melalui proses riset dan pengembangan selama kurang lebih 1 tahun. Kata dia, keamanan dan kepercayaan konsumen merupakan prioritas utama.

Shihlin memastikan seluruh proses produksi Crunchy Chicken Skin telah memenuhi standar tertinggi dan memiliki sertifikasi Halal Indonesia.

Bella menyebut jaminan ini memberikan ketenangan bagi seluruh pelanggan setia dalam menikmati kelezatan produk terbaru ini.