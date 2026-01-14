Shin Hae-sun Tampil Misterius di Drama Baru The Art of Sarah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Shin Hae-sun membintangi drama terbaru berjudul The Art of Sarah (Lady Doir) yang akan tayang di Netflix mulai 13 Februari 2026.

Dalam proyek terbarunya ini, Shin Hae-sun memerankan Sarah Kim, seorang perempuan yang berusaha tampil sebagai sosok glamor meski kehidupannya diselimuti kepalsuan.

Karakter Sarah digambarkan sebagai figur kompleks yang memainkan batas tipis antara ilusi dan kenyataan, menjadi sorotan utama dalam alur drama misteri tersebut.

“Jika kau tidak bisa membedakan yang palsu dari yang asli, apakah itu benar-benar palsu?” demikian dialog Shin Hae-sun dalam trailer, menegaskan nuansa drama yang penuh teka-teki.

The Art of Sarah juga mempertemukan kembali Shin Hae-sun dengan Lee Jun-hyuk setelah sembilan tahun sejak keduanya beradu akting dalam Stranger (2017).

Poster resmi yang dirilis menampilkan atmosfer gelap yang berpusat pada karakter Sarah. Siluet wajahnya tampak pudar di latar belakang, menyiratkan identitas yang samar.

Visual itu diperkuat dengan gambar mayat wanita bertutup tas dan kehadiran Detektif Mu Gyeong, yang menjadi titik awal penyelidikan terhadap sosok Sarah.

Trailer memperlihatkan Sarah dalam dua sisi kehidupan yang sangat berbeda. Ada Sarah yang menangis dan tampak terjebak dalam masalah besar, tetapi ada pula Sarah yang hidup dengan barang-barang mewah, membangun citra glamor yang dia kejar.