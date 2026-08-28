Shin Tae-yong Bakal Liat Progres Performa Persija saat Duel Lawan Brisbane Roar

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan melakoni persiapan terakhir menatap musim 2026/27 dengan melawan wakil Australia, Brisbane Roar.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong mengaku laga tersebut dijadikan sebagai implementasi hasil selama ini berlatih.

Terlebih para pemain telah menjalani pemusatan latihan bersama di Thailand, sebelum menatap musim baru mendatang.

“Jadi, pertandingan besok akan menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat sejauh mana hasil latihan dan persiapan yang selama ini kami lakukan.”

“Kami ingin menguji apa yang sudah kami persiapkan melalui pertandingan melawan Brisbane Roar,” ujar Shin.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai anak asuhannya sudah mengerti apa yang menjadi keinginannya selama ini.

Mantan juru taktik Korea di Piala Dunia 2018 itu berharap laga melawan tim Negeri Kangguru itu, tim asuhannya bisa menunjukkan apa yang dilatih selama ini.

“Kami sudah menyelesaikan training camp di Thailand dengan baik. Selama TC, kami memang lebih banyak fokus pada aspek fisik.”