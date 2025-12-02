Shin Tae Yong Bantah Tuduhan Tampar Pemain Ulsan, tetapi Akui Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong merespons tuduhan dirinya menampar bek Ulsan HD, Jeong Seung Hyun, saat masih menangani klub Korea Selatan tersebut.

Seperti diketahui, Shin Tae Yong ditunjuk melatih Ulsan pada Agustus 2025, tetapi hanya bertahan dua bulan dengan total 10 pertandingan.

Rentetan hasil buruk dan kisruh internal membuat pelatih asal Korea Selatan itu didepak manajemen klub.

Dua bulan setelah pemecatan, kontroversi kembali muncul. Pemain Ulsan, Jeong Seung Hyun mengklaim pernah ditampar STY dan menegaskan insiden itu bukan bercanda.

Menanggapi hal tersebut, STY memilih tetap tenang. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu mengatakan hubungan keduanya saat berpisah masih baik.

“Jung Seung Hyun adalah murid kesayangan saya. Dia bersama saya di Olimpiade dan Piala Dunia. Saat saya meninggalkan Ulsan, dia orang terakhir yang saya temui,” kata Shin Tae Yong, dikutip Xsportsnews.

Pelatih 55 tahun itu mengaku terkejut dengan pernyataan Seung Hyun. Ia menyebut sang pemain bahkan sempat meminta maaf saat mereka berpisah.

“Dia bilang ‘Maaf pelatih’, ‘Maaf karena hasilnya buruk’. Saya tidak tahu kenapa dia memberi komentar seperti itu sekarang. Dia tetap murid saya dan saya akan menanyakannya nanti,” ujar STY.