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Shin Tae Yong Bebaskan Pemain Persija, tapi Ada Aturan yang Tak Boleh Dilanggar

Shin Tae Yong Bebaskan Pemain Persija, tapi Ada Aturan yang Tak Boleh Dilanggar
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Skuad Persija Jakarta saat TC di Thailand. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta tidak hanya mengandalkan program latihan untuk membentuk skuad menghadapi Super League 2026/27.

Pelatih Persija Shin Tae Yong juga sedang menguji kedewasaan para pemain lewat cara yang berbeda selama berada di Thailand.

Alih-alih mengatur seluruh aktivitas anak asuhnya, eks juru racik Timnas Indonesia itu memberikan kepercayaan kepada pemain untuk menentukan kegiatan di luar agenda latihan.

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Bagi Shin Tae Yong, pemain profesional seharusnya sudah mengetahui apa yang dibutuhkan tubuhnya setelah menjalani aktivitas berat.

"Menurut saya, para pemain kami sekarang sudah memahami disiplin dalam kebebasan yang diberikan. Jadi mereka menjalankannya dengan sangat baik," ucapnya.

Shin Tae-yong Tak Ingin Pemain Terlalu Dikekang

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari cara Shin Tae Yong membangun karakter skuad Macan Kemayoran. Pemain tidak harus selalu berada dalam pengawasan staf pelatih untuk menjaga profesionalisme.

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Kepercayaan itu sekaligus menjadi ujian. Pemain harus bisa membedakan waktu untuk menikmati jeda dengan kebutuhan menjaga kondisi tubuh.

Persija saat ini menjalani agenda TC di Thailand dengan menu latihan yang cukup padat. Dalam sehari, tim menjalani dua sesi yang memiliki fokus berbeda untuk menunjang persiapan menuju kompetisi.

Shin Tae Yong tak ingin terlalu mengekang pemain Persija Jakarta selama TC di Thailand.

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