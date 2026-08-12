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Shin Tae-yong Beberkan Perbedaan TC Persija di Thailand dengan Sebelum Piala Presiden

Shin Tae-yong Beberkan Perbedaan TC Persija di Thailand dengan Sebelum Piala Presiden
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Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong saat memimpin anak asuhannya menjalani pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand. Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong bicara mengenai fokus latihan selama di Hua Hin, Thailand.

Pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu menyebut pemusatan latihan yang digelar di Negeri Gajah Putih berbeda saat sebelum berlaga di Piala Presiden 2026.

“Sekarang kami sudah berada di Thailand dan akan menjalani latihan dua kali sehari.”

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”Pada pagi hari kami fokus pada latihan penguatan, sedangkan sore hari kami fokus pada latihan taktik tim,” ujar pelatih berakronim STY itu.

Shin berharap anak asuhannya bisa melahap semua menu latihan yang diberikan olehnya selama di Thailand.

?Wajar program latihan yang dibuat sudah seusai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing pemain.

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“Kami sudah melakukan pengukuran kondisi fisik pemain, termasuk pengukuran kekuatan, massa otot, dan kadar lemak tubuh. Jadi, kami sudah mengetahui materi latihan yang harus diberikan kepada masing-masing pemain.”

“Program latihan akan dibuat berbeda untuk setiap pemain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dengan begitu, kami berharap bisa memaksimalkan kondisi fisik setiap pemain,” ungkap manajer asal Korea itu.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong bicara perbedaan latihan di Thailand dengan Indonesia saat sebelum tampil di Piala Presiden 2026

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