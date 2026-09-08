Shin Tae Yong Begitu Antusias Menatap Duel Persija Jakarta Vs Persib Bandung

jpnn.com - Persija Jakarta langsung fokus menatap pekan kedua Super League 2026/27 melawan Persib Bandung.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menggelar latihan perdana setelah tiba di ibu kota pada Senin (7/9/2026) malam WIB.

Latihan berlangsung di Persija Training Ground, Selasa (8/9/2026) sore.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku antusias menghadapi Persib Bandung. Apalagi, laga tersebut menjadi pertandingan kandang pertama Persija pada musim ini.

"Saya juga menganggap ini pertandingan yang paling penting. Apalagi ini pertandingan kandang kami," ujar Shin.

"Saya berharap kami bisa memainkan pertandingan yang benar-benar bagus dan menarik."

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Persija masih menantikan kepastian terkait izin pertandingan tersebut. Namun, laga melawan Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Pihak panitia pelaksana sebelumnya juga menyatakan bahwa pengelola GBK telah menyetujui penggunaan stadion untuk duel yang kerap disebut El Clasico Indonesia tersebut.