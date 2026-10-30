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Shin Tae-yong Bicara Kekuatan Dewa United, Persija Siapkan Strategi Khusus

Shin Tae-yong Bicara Kekuatan Dewa United, Persija Siapkan Strategi Khusus
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tar-yong saat konferensi pers menjelang laga melawan Dewa United Banten, Jumat (30/10). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren positif di Super League 2026/27 saat menghadapi Dewa United Banten.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Dewa United diprediksi tidak akan berjalan mudah.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai tim berjuluk Anak Dewa tersebut memiliki kualitas yang sangat baik pada musim ini.

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Hal itu terlihat dari posisi Dewa United yang kini menempati peringkat kedua klasemen sementara, tepat di bawah Persija Jakarta.

"Dewa United merupakan tim yang sangat bagus. Karena itu, kami harus mempersiapkan diri dan mengantisipasi mereka dengan baik," ujar Shin.

Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap timnya tetap bisa membawa pulang poin dari lawatan ke markas Dewa United.

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"Meskipun kami bermain sebagai tim tamu, kami datang dengan target setidaknya bisa membawa pulang poin," ujar Shin.

"Saya, para pemain, dan seluruh staf pelatih memiliki pemikiran yang sama. Kami menganggap pertandingan ini sangat penting dan harus mempersiapkannya dengan serius."

Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren positif pada Super League 2026/27 saat jumpa Dewa United Banten

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