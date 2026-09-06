Shin Tae Yong Bilang Performa Persija Baru 50% saat Memukul Borneo FC

jpnn.com - SAMARINDA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memuji kerja keras pasukannya setelah memetik kemenangan di kandang Borneo FC pada pekan pertama Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) malam.

STY bersyukur timnya mampu melewati pekan pertama dengan meraih tiga poin.

“Pertandingan yang sangat sulit. Kami telah bekerja keras bersama untuk menyajikan pertandingan yang baik. Saya pun ingin mengucapkan selamat kepada pemain," tutur laki-laki Korea itu seperti dipetik dari halaman Persija.

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"Setahu saya, Persija tidak pernah menang di Kalimantan selama delapan tahun, tetapi akhirnya kami bisa menang. Sangat sulit," imbuhnya.

Satu gol, clean sheet, dan tiga poin menjadi rapor istimewa Persija.

Babak pertama menjadi gambaran bagaimana Persija menjalankan permainan. Sistem pertahanan yang solid sukses meredam serangan tuan rumah. Mulai dari duel satu lawan satu, memutus distribusi bola, hingga penyelamatan Nadeo Argawinata di bawah mistar, dilakukan untuk menjaga gawang tetap steril.

Di lini depan, skema serangan coba dibangun dengan beragam cara. Aksi individu, umpan terobosan, hingga umpan silang dari sisi sayap menjadi bagian dari upaya Persija membuka pertahanan Borneo FC.

Hingga akhirnya, pada pengujung babak pertama, umpan Kerim Memija berhasil disambut sundulan Alexander Jeremejeff yang berujung gol pada menit ke-45+1. Babak pertama 1-0 untuk Persija.