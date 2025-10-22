Shin Tae-yong Blak-blakan Siap Kembali Latih Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku terbuka untuk kembali melatih skuad Garuda seiring kosongnya posisi pelatih kepala saat ini.

Shin Tae-yong yang direkrut pada 2020 lalu sempat dipecat oleh PSSI pada awal tahun ini, dan posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert.

Namun, PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Belanda itu karena gagal membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Alhasil, keputusan tesebut membuat kursi pelatih utama kini lowong dan memunculkan sejumlah nama kandidat pengganti.

Di antara banyak nama yang disebut publik, Shin Tae-yong jadi sosok paling diharapkan oleh suporter. Pasalnya, di bawah arahannya, Indonesia pernah menunjukkan perkembangan signifikan dan tampil penuh semangat di berbagai turnamen internasional.

Menanggapi hal itu, STY akhirnya buka suara. Ia mengaku belum menerima tawaran resmi dari PSSI.

“Dari Indonesia? Tidak. Belum pernah ada telepon atau tawaran resmi sama sekali,” ujar Shin Tae-yong dikutip dari Goalpost.

Meski begitu, pelatih 54 tahun itu menegaskan bahwa Indonesia punya tempat istimewa di hatinya.