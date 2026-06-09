Shin Tae Yong Bocorkan Filosofi Bermain Persija Jakarta, Ada Kejutan?

jpnn.com - Shin Tae Yong mulai membocorkan filosofi yang akan diterapkannya di Persija Jakarta.

Berbeda saat masih menangani Timnas Indonesia, Shin Tae Yong menyiapkan Macan Kemayoran untuk tampil lebih ofensif musim depan.

Pelatih asal Korea itu menilai pendekatan yang digunakannya bersama Skuad Garuda tidak bisa sepenuhnya diterapkan di level klub.

Menurutnya, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir membuat Skuad Merah Putih lebih sering mengandalkan organisasi pertahanan yang solid sebelum melancarkan serangan balik.

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan Persija yang memiliki ambisi besar untuk bersaing di jalur juara.

Karena itu, Shin Tae Yong ingin membangun tim yang mampu menguasai permainan dan tampil lebih agresif saat menyerang.

"Memang saat di Timnas Indonesia karena lawan-lawannya memang lebih kuat dan lebih baik, jadi selalu kami bertahan dahulu lalu counter attack," ucapnya.

Pelatih berusia 55 tahun itu menjelaskan bahwa konsep permainan yang akan diterapkan di Persija masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan manajemen klub.