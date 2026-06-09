Shin Tae Yong Bocorkan Filosofi Bermain Persija Jakarta, Ada Kejutan?
jpnn.com - Shin Tae Yong mulai membocorkan filosofi yang akan diterapkannya di Persija Jakarta.
Berbeda saat masih menangani Timnas Indonesia, Shin Tae Yong menyiapkan Macan Kemayoran untuk tampil lebih ofensif musim depan.
Pelatih asal Korea itu menilai pendekatan yang digunakannya bersama Skuad Garuda tidak bisa sepenuhnya diterapkan di level klub.
Menurutnya, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir membuat Skuad Merah Putih lebih sering mengandalkan organisasi pertahanan yang solid sebelum melancarkan serangan balik.
Namun, kondisi tersebut berbeda dengan Persija yang memiliki ambisi besar untuk bersaing di jalur juara.
Karena itu, Shin Tae Yong ingin membangun tim yang mampu menguasai permainan dan tampil lebih agresif saat menyerang.
"Memang saat di Timnas Indonesia karena lawan-lawannya memang lebih kuat dan lebih baik, jadi selalu kami bertahan dahulu lalu counter attack," ucapnya.
Pelatih berusia 55 tahun itu menjelaskan bahwa konsep permainan yang akan diterapkan di Persija masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan manajemen klub.
Shin Tae Yong mulai membocorkan filosofi yang akan diterapkannya di Persija Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- STY Resmi Latih Persija Jakarta, Persib Merespons Begini
- Apa Janji Shin Tae Yong kepada Jakmania Setelah Resmi Jadi Pelatih Persija?
- Manajemen Persija Jakarta Ternyata Sudah Incar Lama STY Saat Mauricio Souza Stagnan
- Bukan Keputusan Mendadak, Persija Ungkap Alasan Memilih Shin Tae Yong
- Persija Jakarta Auto-Rasa Korsel! STY Boyong Staf Khusus untuk Super League 2026/2027
- Selain Shin Tae Yong, Persija Jakarta juga Rekrut Mariano Peralta dari Borneo FC