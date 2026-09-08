Shin Tae-yong Bongkar Kelemahan Persija Menjelang Hadapi Persib, Ada Apa?

jpnn.com - Persija Jakarta masih terus berbenah menatap pekan kedua Super League 2026/27 melawan Persib Bandung.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menatap laga akbar tersebut dengan modal kemenangan 1-0 atas Borneo FC.

Bagi Pelatih Persija Shin Tae-yong, saat ini anak asuhnya masih belum dalam kondisi terbaik.

Juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu melihat timnya masih sering melakukan kesalahan mendasar, seperti passing, sehingga serangan yang dibangun tidak sesuai dengan yang diinginkannya.

“Pertandingan sebelumnya kami hanya bisa menunjukkan sekitar 50 persen dari kemampuan yang sebenarnya. Kami terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri, terutama kesalahan passing,” ujar Shin.

“Selain itu, kami juga tidak bisa menunjukkan berbagai aspek taktik yang selama ini kami siapkan,” imbuhnya.

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Bagi Shin, hal tersebut sejatinya wajar mengingat Persija melakoni perjalanan panjang ke markas Borneo FC di Samarinda.

Pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu berharap ke depannya Rizky Ridho dan kolega bisa bermain sesuai dengan keinginannya.