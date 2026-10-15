Shin Tae-yong Bongkar Kondisi Persija Training Ground, Begini Penilaiannya

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong sejauh ini puas dengan pelayanan yang diberikan manajemen selama tim berlatih di Sawangan.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai fasilitas yang tersedia cukup memadai untuk menunjang latihan anak asuhnya.

"Saat ini, fasilitas klub, termasuk tempat pemulihan, memang belum bisa dikatakan modern. Namun, fasilitas tersebut cukup memadai untuk menunjang latihan para pemain," ujar Shin.

"Secara keseluruhan, tidak ada kendala berarti bagi pemain dalam menjalani latihan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut juga memuji fasilitas pemulihan yang tersedia karena mampu menunjang penanganan pemain cedera.

"Tidak ada masalah dalam proses pemulihan pemain. Fasilitas yang tersedia, termasuk terapi es dan perawatan, sudah berjalan dengan baik," ungkap pria berakronim STY itu.

Persija Training Ground sejauh ini sangat menunjang aktivitas latihan Rizky Ridho dan kolega.

Tempat latihan yang dibangun di atas lahan seluas 15 hektare tersebut juga dilengkapi fasilitas kebugaran yang memadai.