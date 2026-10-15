menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Shin Tae-yong Bongkar Kondisi Persija Training Ground, Begini Penilaiannya

Shin Tae-yong Bongkar Kondisi Persija Training Ground, Begini Penilaiannya

Shin Tae-yong Bongkar Kondisi Persija Training Ground, Begini Penilaiannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong saat ditemui di Persija Training Ground, Sawangan, Kamis (15/10). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong sejauh ini puas dengan pelayanan yang diberikan manajemen selama tim berlatih di Sawangan.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai fasilitas yang tersedia cukup memadai untuk menunjang latihan anak asuhnya.

"Saat ini, fasilitas klub, termasuk tempat pemulihan, memang belum bisa dikatakan modern. Namun, fasilitas tersebut cukup memadai untuk menunjang latihan para pemain," ujar Shin.

Baca Juga:

"Secara keseluruhan, tidak ada kendala berarti bagi pemain dalam menjalani latihan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut juga memuji fasilitas pemulihan yang tersedia karena mampu menunjang penanganan pemain cedera.

"Tidak ada masalah dalam proses pemulihan pemain. Fasilitas yang tersedia, termasuk terapi es dan perawatan, sudah berjalan dengan baik," ungkap pria berakronim STY itu.

Baca Juga:

Persija Training Ground sejauh ini sangat menunjang aktivitas latihan Rizky Ridho dan kolega.

Tempat latihan yang dibangun di atas lahan seluas 15 hektare tersebut juga dilengkapi fasilitas kebugaran yang memadai.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong sejauh ini puas dengan pelayanan yang diberikan manajemen selama berlatih di Sawangan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI