Shin Tae Yong dan Erick Thohir Ketemu Lagi Setelah Pemecatan

jpnn.com - JAKARTA - Bekas pelatih timnas Indonesia yang kini menukangi Persija Jakarta Shin Tae Yong tak banyak komentar soal pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

STY dan Erick bertemu pada seremonial kick-off BRI Super League 2026/27 di Jakarta, Selasa (1/9).

Itu merupakan pertemuan pertama keduanya setelah STY dipecat oleh PSSI yang dipimpin oleh Erick, dari posisi pelatih timnas pada Januari 2025.

"Enggak ada baik atau tak baik, kan ini baru pertama kali bertemu setelah itu (pemecatan)," kata STY.

Pelatih asal Korea itu dikontrak PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal 2020. STY memimpin tim Garuda selama lima tahun di berbagai ajang internasional, termasuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023.

Tak hanya melatih tim senior, STY selama di Indonesia juga menakhodai tiga tim kelompok umur, yaitu tim U19, tim U20, dan juga tim U23 yang dibawanya menembus semifinal Piala Asia U23 2024.

STY kemudian mengakhiri jabatannya sebagai pelatih tim nasional pada 6 Januari 2025, sekitar dua pekan setelah pertandingan terakhirnya bersama Indonesia ketika melawan Filipina pada ajang Piala AFF 2024.

Kendati tak memerinci spesifik bagaimana hubungannya sejauh ini dengan Erick, STY memastikan bahwa ia senang kembali bertemu dengan orang nomor satu di PSSI tersebut.