Shin Tae-yong Disebut Pendatang, Persija Pasang Badan: Ini Rumahmu, Coach!

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta angkat suara setelah Direktur Teknik Java United, Achmad Resal, diduga menyebut Shin Tae-yong sebagai "pendatang".

Macan Kemayoran menunjukkan dukungan penuh kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Melalui akun Instagram resmi klub, Persija menyampaikan pesan singkat tetapi tegas pada Selasa (22/9/2026).

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"Teruskan coach, ini rumahmu," tulis Persija.

Pesan tersebut muncul setelah beredar video yang diduga Achmad Resal melontarkan ucapan “kamu di sini pendatang” kepada Shin Tae-yong, setelah pertandingan Java United kontra Persija pada 19 September 2026.

Persija tampaknya tidak ingin membiarkan ucapan tersebut berlalu begitu saja.

Klub ibu kota itu memilih memberikan suntikan dukungan kepada Shin Tae-yong, yang baru memulai kiprahnya bersama Macan Kemayoran pada musim ini.

Persija belakangan tampil impresif. Sejak ditangani Shin Tae-yong, Persija belum terkalahkan.