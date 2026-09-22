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Shin Tae-yong Disebut Pendatang, Persija Pasang Badan: Ini Rumahmu, Coach!

Shin Tae-yong Disebut Pendatang, Persija Pasang Badan: Ini Rumahmu, Coach!
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Selebrasi Shin Tae-yong seusai mengantarkan Persija Jakarta meraih kemenangan pada laga kedua Super League 2026/27 melawan Persib Bandung. Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta angkat suara setelah Direktur Teknik Java United, Achmad Resal, diduga menyebut Shin Tae-yong sebagai "pendatang".

Macan Kemayoran menunjukkan dukungan penuh kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Melalui akun Instagram resmi klub, Persija menyampaikan pesan singkat tetapi tegas pada Selasa (22/9/2026).

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"Teruskan coach, ini rumahmu," tulis Persija.

Pesan tersebut muncul setelah beredar video yang diduga Achmad Resal melontarkan ucapan “kamu di sini pendatang” kepada Shin Tae-yong, setelah pertandingan Java United kontra Persija pada 19 September 2026.

Persija tampaknya tidak ingin membiarkan ucapan tersebut berlalu begitu saja.

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Klub ibu kota itu memilih memberikan suntikan dukungan kepada Shin Tae-yong, yang baru memulai kiprahnya bersama Macan Kemayoran pada musim ini.

Persija belakangan tampil impresif. Sejak ditangani Shin Tae-yong, Persija belum terkalahkan.

Persija Jakarta pasang badan untuk pelatih Shin Tae-yong setelah disebut pendatang oleh Dirtek Java United.

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