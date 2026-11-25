jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menang tebal 7-0 atas Sumsel United pada laga kedua I.League Cup 2026/27 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11).

Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku sedikit terkejut timnya bisa menang telak.

“Para pemain tampil bagus hari ini. Kami bahkan mampu mencetak lebih banyak gol dari yang diperkirakan. Fokus kami memang memberikan kesempatan kepada pemain yang tidak tampil pada pertandingan sebelumnya, tetapi mereka tetap mampu menunjukkan permainan yang baik. Harus diakui, lawan juga tidak menurunkan skuad terbaiknya sehingga pertandingan terasa lebih mudah bagi kami,” ujar Shin, dikutip dari laman resmi Persija, Rabu (25/11).

Di laga ini, lima gol disarangkan Persija pada babak pertama.

Eksel Runtukahu membuka keunggulan pada menit kedua.

Setelah itu, giliran Rayhan Hannan (6’) dan Witan Sulaeman (7’) yang mencatatkan nama di papan skor.

Eksel kembali mencetak gol pada menit ke-29’ sebelum Kerim Memija menutup pesta gol babak pertama melalui eksekusi tendangan bebas pada menit ke-41.

Memasuki babak kedua, Persija tidak mengendurkan serangan meski telah unggul jauh.