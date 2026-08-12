Shin Tae Yong Genjot Fisik dan Taktik Persija di Thailand, Latihan 2 Kali Sehari
jpnn.com, JAKARTA - Penggawa Persija Jakarta menjalani pemusatan latihan di Thailand dengan menu latihan cukup berat.
Pelatih Persija Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Fabio Calonego dan kolega berlatih sehari dua kali selama di Negeri Gajah Putih.
Para pemain diberikan latihan kebugaran dan pola permainan tim yang menjadi fokus utama selama menjalani training camp.
“Saat ini setibanya di Thailand, latihan dilakukan dua kali sehari. Pagi hari fokus pada penguatan otot dan fisik, dan sore hari latihan taktik tim. Kami menjalankannya seperti itu,” ujar pelatih berakronim STY itu.
Para pemain melahap porsi latihan berdasarkan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing pemain.
Untuk itu tim pelatih sudah menyusun dengan matang supaya pemain tidak mendapatkan cedera selama menjalani pemusatan latihan.
“Kami sudah mengukur kemampuan fisik dasar, kekuatan otot, dan kadar lemak tubuh para pemain.”
“Kami menyusun program latihan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu untuk memaksimalkan fisik pemain sejauh mungkin,” ungkap mantan pelatih Timnas Indonesia itu.
Pelatih Persija Shin Tae Yong mengungkapkan program latihan anak asuhannya selama menjalani pemusatan latihan di Thailand.
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