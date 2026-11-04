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Shin Tae-yong Jalani Rawat Inap, Bagaimana Kondisinya Menjelang Persija vs Persebaya?

Shin Tae-yong Jalani Rawat Inap, Bagaimana Kondisinya Menjelang Persija vs Persebaya?
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong saat berlaga pada Super League 2026/27 di Jakarta International Stadium. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta terus memantau kondisi kesehatan Shin Tae-yong menjelang laga Super League 2026/2027 melawan Persebaya Surabaya.

Manajer kelahiran  11 Oktober 1970 itu tengah menjalani masa pemulihan di rumah sakit setelah pertandingan melawan Dewa United Banten.

Dokter tim Persija Muhammad Andeansah mengungkapkan bahwa juru taktik asal Korea Selatan tersebut harus menjalani istirahat total di Jakarta.

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Alhasil, Shin Tae-yong urung berangkat ke Medan saat Persija menghadapi PSMS pada laga perdana I.League Cup 2026/2027.

“Saat ini Coach Shin Tae-yong sedang mengalami sakit. Untuk mencegah kondisinya makin buruk, maka kami memutuskan agar dia menjalani rawat inap,” ujar Andeansah.

Persija dijadwalkan kembali melakoni pertandingan lanjutan Super League 2026/2027 melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu (7/11/2026).

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Laga tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) mulai pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio atau siaran langsung Indosiar.

Persija Jakarta terus memantau kondisi kesehatan Shin Tae-yong menjelang laga Super League 2026/27 melawan Persebaya Surabaya

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