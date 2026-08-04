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Shin Tae-yong Kecewa Persija Tak Dapat Penalti, Tapi...

Shin Tae-yong Kecewa Persija Tak Dapat Penalti, Tapi...
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: persija

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengaku kecewa setelah timnya gagal melangkah ke final Piala Presiden 2026.

Persija kalah 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (4/8).

Meski demikian, dia memilih tetap menghormati keputusan wasit Yudai Yamamoto yang memimpin pertandingan.

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Menurut STY, salah satu momen yang paling disesalkan terjadi ketika Arlyansyah Abdulmanan terjatuh di kotak penalti seusai berduel dengan Gakuto Notsuda.

Pelatih asal Korea Selatan itu menilai situasi tersebut layak dipertimbangkan sebagai pelanggaran, tetapi wasit memutuskan permainan tetap dilanjutkan.

Meski merasa keputusan tersebut merugikan Persija, Shin Tae-yong menegaskan dirinya tidak ingin memperpanjang polemik.

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Dia memilih menerima hasil pertandingan sambil tetap menghormati seluruh keputusan pengadil lapangan.

"Kami datang untuk meraih kemenangan, tetapi hasil akhirnya tentu membuat kami kecewa. Ada beberapa keputusan yang kami sesalkan, namun saya tetap menghormati keputusan wasit," ujar STY dalam konferensi pers setelah laga.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong sempat kecewa dengan keputusan wasit tidak memberikan penalti saat melawan Persib Bandung. Namun, dia tak mau berpolemik.

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