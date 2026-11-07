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Shin Tae-yong: Lapangan JIS Sangat Jelek

Shin Tae-yong: Lapangan JIS Sangat Jelek
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah euforia kemenangan Persija atas Persebaya, Pelatih Shin Tae-yong mengungkap satu kekecewaan.

Pelatih Persija itu mengaku kecewa dengan kualitas lapangan Jakarta International Stadium (JIS).

Persija menang tipis 1-0 atas Persebaya pada laga pekan kesembilan Super League 2026/2027.

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Shin mengatakan kualitas rumput yang buruk membuat performa anak-anak asuhannya juga tidak cukup bagus, meskipun memenangkan pertandingan melalui gol Ivan Mamut pada menit akhir.

"Para pemain saya sangat bekerja keras walaupun lapangan sangat jelek," katanya dalam konferensi pers usai laga di JIS, Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan Ivan merupakan pemain yang bagus. Namun, karena kondisi lapangan yang tidak baik membuat pemain asal Kroasia itu kesulitan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya.

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Pelatih asal Korea Selatan itu berharap pihak pengelola JIS untuk segera membenahi kualitas rumput untuk laga-laga kandang Persija yang akan datang.

"Mungkin kalau kondisi lapangan bagus, baru pemain-pemain juga bisa menampilkan yang terbaik untuk memberikan hiburan kepada para pendukung," katanya.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menyoroti kualitas lapangan JIS meski pun timnya menang atas Persebaya.

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