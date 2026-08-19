Shin Tae Yong Mulai Susun Taktikal dan Skuad Utama Persija

jpnn.com - BANGKOK - Persija Jakarta membuka lembaran baru dalam persiapan menuju laga pertama mereka di Super League.

Setelah melakoni latihan yang mayoritas terkait urusan fisik di Hua Hin, para pemain Persija kini lebih mendalami soal taktikal di Bangkok.

“Saat pindah ke Bangkok, program latihan fisik dalam training camp ini sudah selesai. Selanjutnya, kami akan berfokus pada penyesuaian kondisi dan latihan tim,” kata Pelatih Persija Shin Tae-yong.

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Di Bangkok, Persija akan menjalani dua laga uji coba, masing-masing kontra Police Tero pada 19 Agustus 2026 dan Chiangrai United pada 22 Agustus 2026.

Pada laga uji coba pertama, Persija akan memanfaatkan pertandingan untuk mengasah aspek taktikal sekaligus menyelaraskan kerja sama tim yang telah dibangun sejak awal training camp.

Sementara itu, pada laga kedua, Shin Tae-yong akan mulai menurunkan gambaran terbaik skuadnya sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Seperti halnya rangkaian laga di Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong akan tetap memberikan kesempatan bermain kepada para pemainnya melalui rotasi di dua laga uji coba tersebut. (pid/jpnn)

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