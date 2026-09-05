Shin Tae Yong Pamer 2 Taktik, Persija Mengalahkan Borneo FC

jpnn.com - SAMARINDA – Persija Jakarta mendulang kemenangan penting di pekan pertama Super League.

Si Macan Kemayoran menang tandang di kandang Borneo FC Samarinda, Sabtu (5/9) malam WIB.

Gol semata wayang pada laga di Stadion Segiri itu lahir dari kepala striker Persija Alexander Jeremejeff di pengujung babak pertama.

Duel Borneo FC vs Persija sarat aksi dan juga menunjukkan keberhasilan dua taktik pelatih tim tamu, Shin Tae Yong.

Coach STY menerapkan strategi ofensif di 45 menit pertama, dan membuahkan satu gol.

STY langsung memakai pola bertahan rapat sejak babak kedua dimulai, karena si tuan rumah Borneo FC pengin mencari gol penyama kedudukan.