Shin Tae-yong Punya Kekhawatiran Menjelang Persija vs PSM
jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan PSM Makassar menjelang pertandingan lanjutan Super League 2026/27.
Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai setiap tim memiliki kualitas yang patut diwaspadai.
Untuk itu, anak asuhannya harus tetap menjaga fokus dan mempersiapkan diri secara maksimal meski menghadapi lawan dengan latar belakang berbeda.
"Saya selalu berpikir bahwa setiap tim adalah tim yang bagus. Karena itu, kami tidak boleh lengah menghadapi siapapun," kata Shin.
Pelatih asal Korea itu menegaskan Persija harus mampu menjaga kondisi fisik pemain agar tetap prima sepanjang pertandingan.
Menurutnya, sedikit kelengahan bisa berujung pada hasil yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu, Persija tidak ingin menganggap remeh PSM dan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Wajar tim berjuluk Macan Kemayoran akan melakoni pertandingan tandang dengan perjalanan yang cukup jauh.
Kondisi tersebut membuat kebugaran pemain menjadi salah satu perhatian utama tim pelatih.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan PSM Makassar menjelang pertandingan lanjutan Super League.
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