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Shin Tae-yong Sampaikan Kabar Baik Jelang Duel Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta

Shin Tae-yong Sampaikan Kabar Baik Jelang Duel Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong saat konferensi pers menjelang laga melawan PSIM Yogyakarta, Jumat (9/10). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan menurunkan komposisi terbaik saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada laga lanjutan Super League 2026/27.

Pelatih Persija mengungkapkan bahwa semua anak asuhannya bisa diturunkan termasuk Dony Tri Pamungkas dan pemain asal Korea yakni Kwon Chang-hoon.

“Persiapan kami berjalan dengan sangat baik untuk pertandingan besok. Beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera, termasuk Donny dan Kwon Chang-hoon, sudah pulih,” ujar Shin.

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“Kami berharap kondisi tersebut bisa membantu tim menampilkan performa yang lebih baik pada pertandingan besok.”

Persija membidik kemenangan keempat secara beruntun setelah di tiga laga awal tak terkalahkan.

Tercatat Rizky Ridho dan kolega mampu menang melawan Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1), serta Java United (1-0).

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Shin berharap anak asuhannya bisa fokus mengingat PSIM akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

“Kami tidak boleh lengah. Kami harus mengantisipasi kekuatan lawang dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan besok,” ungkap pria berakronim STY itu.

Persija Jakarta akan menurunkan komposisi terbaik saat melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada laga lanjutan Super League 2026/27

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