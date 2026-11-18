jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong punya pandangan menarik mengenai masa depan skuad Macan Kemayoran.

Nama Arlyansyah Abdulmanan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus dari pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Arly baru saja memperoleh kesempatan memperkuat Timnas Indonesia senior.

Menariknya, pemain muda Persija itu langsung membuktikan kemampuannya dengan mencetak gol dalam laga uji coba tertutup melawan Bali United.

Arlyansyah Abdulmanan Dapat Apresiasi

Shin Tae Yong menilai pencapaian Arly sebagai sesuatu yang patut diapresiasi.

Menurutnya, kesempatan membela tim nasional merupakan pengalaman penting bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan.

"Arly mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kualitasnya. Dia tidak hanya dipanggil ke Timnas senior, tetapi juga mampu mencetak gol. Pencapaian tersebut tentu layak mendapatkan apresiasi," ucapnya.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga menekankan pentingnya kepercayaan dan bimbingan agar pemain muda dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.