Shin Tae Yong Serukan Rivalitas Sehat Selama Super League 2026/27

jpnn.com, JAKARTA - Shin Tae Yong mengajak seluruh pemain dan pelatih saling menghormati satu sama lain sepanjang Super League 2026/27.

Bagi juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu penting untuk saling respek mengingat kehadiran seluruh stakeholder sepak bola untuk membuat kompetisi lebih baik lagi.

“Menurut saya, para pemain di liga ini harus saling melindungi dan menghormati satu sama lain,” ujar Shin.

“Begitu juga dengan para pelatih. Kami semua harus saling menghormati dan bersama-sama berusaha untuk memajukan Liga Indonesia,” lanjut dia.

Bagi Shin rivalitas hanya ada di atas lapangan sehingga tidak berlanjut di luar pertandingan.

Terlebih dirinya tahu bahwa tim asuhannya saat ini punya rivalitas yang luar biasa dengan Persib Bandung.

Shin bahkan sangat menghormati pelatih Persib Igor Tolic.

Keduanya sempat berbincang cukup laga saat laga semifinal Piala Presiden 2026 di Bali.