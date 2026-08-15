Shin Tae-yong Siapkan 2 Uji Coba Persija Jakarta Lawan Tim Thailand, Ada Misi Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dijadwalkan melakoni laga uji coba pada pekan kedua pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa anak asuhannya akan melakoni laga melawan Police Tero (19/8) dan Chiang Rai (22/8).\

Juru taktik asal Korea itu mengaku membutuhkan latihan uji tanding untuk membentuk kekompakan di antara pemain.

Untuk itu akhirnya dipilih kedua tim tersebut untuk bisa mengimplementasikan apa yang telah dilatih selama ini.

“Sebelum memasuki musim baru, kami ingin membangun chemistry yang baik antarpemain.”

“Apalagi, untuk pertama kalinya para pemain tim nasional akan bergabung dan berlatih bersama tim,” ujar pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu.

Dalam uji coba tersebut rencananya Shin Tae-yong ingin membongkar pasang susunan pemain.?Hal tersebut dipilih untuk melihat potensi komposisi yang tepat pada Super League 2026/27 mendatang.

“Tentu dalam kedua pertandingan tersebut akan ada rotasi pemain,” ungkap mantan pelatih Timnas Indonesia itu.