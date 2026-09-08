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Shin Tae-yong Sorot Performa Persib Bandung Menjelang El Clasico Lawan Persija Jakarta

Shin Tae-yong Sorot Performa Persib Bandung Menjelang El Clasico Lawan Persija Jakarta
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Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong saat ditemui di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (8/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong antusias menatap laga akbar Super League 2026/27 melawan Persib Bandung.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai Persib mengirim sinyal positif sebagai juara bertahan setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-1 pada pekan pertama.

Bagi Shin, performa Persib tersebut menjadi salah satu hal yang akan dipelajari sebelum Persija menghadapi Maung Bandung.

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"Saya belum bisa melakukan analisis secara sempurna. Dalam perjalanan kemarin, saya sempat menonton pertandingan di bandara ketika ada waktu untuk beristirahat," ujar Shin.

"Jadi, belum semuanya saya tonton secara penuh dan belum dianalisis secara menyeluruh."

Shin juga menyoroti sejumlah pemain Persib yang pernah menjadi anak asuhnya di Timnas Indonesia, seperti Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

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Menurutnya, kedua pemain tersebut mampu menjalankan tugas dengan baik saat membantu Persib meraih kemenangan atas PSM.

"Sebagian besar pemain lokal yang ada di sana juga merupakan pemain yang pernah saya latih atau saya kenal. Saya melihat mereka bekerja dengan sangat baik," ujar Shin.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong antusias menatap laga akbar Super League 2026/27 melawan Persib Bandung, Sabtu (12/9)

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