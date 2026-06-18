Shin Tae Yong Tak akan Memilih Pemain Itu Main di Persija

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mengungkap karakter pemain seperti apa yang akan dia pilih memperkuat pasukannya mengarungi Super League 2026/27.

Menurut STY, selain ranah teknis, aspek mentalitas dan kemauan untuk berjuang demi tim menjadi faktor utama yang tidak bisa ditawar dalam urusan pemilihan pemain.

Dia menegaskan bahwa pemain pilihannya harus memiliki semangat pengorbanan dan etos kerja tinggi di atas lapangan.

Dalam sepak bola modern, menurutnya, kerja kolektif dan intensitas permainan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan sebuah tim.

“Kami butuh pemain yang mau berkorban untuk tim," tuturnya.

"Pemain yang merasa ‘siapa saya’ dengan pundak yang kaku (sombong), tidak mau berkorban untuk tim, hanya berdiri diam dan tidak berlari keras di lapangan, itu pemain-pemain yang tidak akan saya pilih," imbuh STY.

Dia pun menjelaskan bahwa bentuk nyata dari pengorbanan tersebut adalah kesediaan pemain untuk bekerja dalam berbagai situasi, contohnya membantu pertahanan meski berada di posisi menyerang.

Dia menilai hal itu sebagai indikator penting untuk melihat seberapa besar komitmen seorang pemain terhadap kepentingan tim di atas kepentingan pribadi.