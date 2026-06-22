Shin Tae Yong Tak Berani Janji Persija Menang Terus, tetapi Siap Bikin Jakmania Bangga
jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong memilih meredam ekspektasi tinggi yang mengiringi kedatangannya ke Macan Kemayoran.
Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan dirinya tidak bisa memberikan jaminan Persija akan selalu meraih kemenangan di setiap pertandingan musim depan.
Meski demikian, Shin memastikan satu hal yang tidak bisa ditawar, yakni semangat juang para pemain Persija di atas lapangan.
Menurutnya, kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari sepak bola, tetapi perjuangan tanpa henti harus selalu ditunjukkan kepada Jakmania.
"Saya tidak bisa menjamin kemenangan di setiap pertandingan, tetapi saya berjanji para pemain akan bertarung dengan mentalitas pejuang dan daya juang yang tinggi," tegas Shin.
Pelatih asal Korea Selatan itu meminta suporter tetap percaya dan terus memberikan dukungan kepada skuad Macan Kemayoran sepanjang musim.
Menariknya, Shin juga tidak ingin terlalu banyak menuntut dukungan dari tribun.
Ia menilai tugas utama pemain, pelatih, dan manajemen adalah terlebih dahulu membuktikan kualitas mereka di lapangan.
Pelatih Shin Tae Yong tak bisa berjanji untuk memberikan kemenangan terus kepada Persija Jakarta. Tapi ia akan berusaha untuk membuat bangga The Jakmania.
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