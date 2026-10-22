Shin Tae Yong Tak Mau Bicara Banyak soal Shayne Pattynama

jpnn.com - BEKASI - Tukang latih Persija Jakarta Shin Tae-yong menjelaskan penyebab tak ada nama Rizky Ridho, Kyohei Yoshino, dan Shayne Pattynama dari skuadnya saat melawan Arema FC pada pekan ke-6 Super League di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10).

Pada pertandingan tersebut Persija menang 5-1.

Menurut STY Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino absen lantaran alasan kebugaran.

"Ridho dan Kyohei akan kembali di pertandingan berikutnya. Mereka tidak cedera berat, hanya untuk menjaga kebugaran dan kondisi saja," kata Shin.

Situasi itu menjadi kali pertama Ridho dan Yoshino tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain pada musim ini.

Sementara itu, bek kiri Shayne Pattynama kembali tidak ada dalam skuad Persija kontra Arema. Itu artinya, nama pemain yang sudah 17 kali berlaga untuk tim nasional Indonesia tersebut belum sekali pun tercantum dalam skuad Persija di Super League 2026/2027.

Terkait hal tersebut, Shin enggan menjelaskan lebih jauh.

"Sudah banyak pemain yang juga bagus di line-up. Jadi, saya tidak bisa berbicara apa-apa tentang itu," tutur juru taktik asal Korea itu.